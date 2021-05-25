Врач рассказал о лучшей защите от клещей

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что лучшей защитой от клещей является правильно подобранная одежда. Она также объяснила, где велик шанс столкнуться с паразитом, а также что делать в случае укуса.

"Клещи живут на кустарниках и там, где есть высокая трава, кусты и низко расположенные ветки деревьев, – в таких местах есть высокая вероятность подцепить клеща", – рассказала Чернышова.

По ее словам, шанс "поймать" паразита в московских парках очень низок.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если это парк, где вы идете по аллее, а по бокам на газонах стоят высокие деревья, тут фактически вероятность "поймать" клеща очень маленькая. А если этот парк больше похож на дикую природу, вы идете узкой тропой, а по бокам от вас кустарники или высокая трава, там поймать клеща очень реально.

Лучшим способом защиты от паразита является правильно подобранная одежда. Внешний вид для прогулки по потенциально опасному пространству должен быть подобран так, чтобы на теле практически не оставалось неприкрытой кожи.

"Это закрытая обувь – или сапоги, или плотные кроссовки, или ботинки. В них – высокие плотные носки. В эти носки заправляем штанины. Как бы это ни выглядело, нужно обязательно сделать все это герметичным. Также желательны рубашка с длинным рукавом и головной убор – кепка или косынка", – рассказала Чернышова.

Терапевт также обратила внимание, что клещи не сразу впиваются в кожу, как только оказываются на человеке: как правило, еще какое-то время, около 10–15 минут, они ползают по телу. Поэтому врач советует отправляться на прогулку по лесам и зарослям как минимум в паре.

"Так можно сделать взаимообследование, каждые 15–20 минут останавливаться и друг друга внимательно осматривать на предмет клещей", – пояснила Чернышова.

Если вас все-таки укусили, специалист советует не вытаскивать паразита самостоятельно, а направиться в травмпункт. При извлечении клеща в домашних условиях может оторваться и остаться в ране головка, что приведет к воспалению.





Надежда Чернышова врач-терапевт Затем этого клеща, в любом состоянии – живого или мертвого, нужно поместить в пробирку или завинчивающийся пузырек, то есть в герметичную тару, чтобы не сбежал, и отнести в лабораторию на анализ.

По словам Чернышовой, в Московской области есть два характерных заболевания, на которые проверяют клещей. "Это клещевой энцефалит, который в меньшей степени распространен, и боррелиоз – он в большей степени распространен", – объяснила врач.

В зависимости от результата анализа укушенного пациента направят либо в инфекционную больницу, либо домой.

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