Темные круги под глазами оказались опасным симптомом

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Темные круги под глазами могут оказаться симптомом, свидетельствующим об ухудшении кровоснабжения головного мозга, проблемах с почками и других серьезных заболеваниях, заявил невролог Павел Хорошев. Об этом сообщает "Звезда".

"Проблема эта очень серьезная, и они возникают не из-за проблем с почками, они могут свидетельствовать, что есть проблемы с почками. Вообще темные круги под глазами – это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает", – рассказал эксперт.

По словам Хорошева, также данный симптом может проявиться при замедлении оттока венозной крови и ухудшении кровоснабжения головного мозга, поскольку в таком случае в области под глазами будет превалировать плохо насыщенная кислородом кровь.

"Почему становятся лучше видны именно вены, а не артерии, которые имеют здоровый красивый розовый оттенок? Потому что венозной крови становится сложнее оттекать от головного мозга", – пояснил врач.

Он отметил, что причиной этого может стать повышение внутрибрюшного давления, когда в брюшной полости какой-либо орган увеличивается в размерах при ожирении или циррозе печени, а человек оказывает на него давление, например с помощью корсета.

"Органу некуда расти, он начинает давить на диафрагму и вызывает ее смещение вверх. Из-за этого повышается давление в грудной полости, после чего увеличивается центральное венозное давление. Из-за этого отток венозной крови из черепной коробки затрудняется и может появляться этот симптом", – уточнил Хорошев.

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