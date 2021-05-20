Темные круги под глазами оказались опасным симптомом

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Темные круги под глазами могут оказаться симптомом, свидетельствующим об ухудшении кровоснабжения головного мозга, проблемах с почками и других серьезных заболеваниях, заявил невролог Павел Хорошев. Об этом сообщает "Звезда".
"Проблема эта очень серьезная, и они возникают не из-за проблем с почками, они могут свидетельствовать, что есть проблемы с почками. Вообще темные круги под глазами – это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает", – рассказал эксперт.
По словам Хорошева, также данный симптом может проявиться при замедлении оттока венозной крови и ухудшении кровоснабжения головного мозга, поскольку в таком случае в области под глазами будет превалировать плохо насыщенная кислородом кровь.
"Почему становятся лучше видны именно вены, а не артерии, которые имеют здоровый красивый розовый оттенок? Потому что венозной крови становится сложнее оттекать от головного мозга", – пояснил врач.
Он отметил, что причиной этого может стать повышение внутрибрюшного давления, когда в брюшной полости какой-либо орган увеличивается в размерах при ожирении или циррозе печени, а человек оказывает на него давление, например с помощью корсета.
"Органу некуда расти, он начинает давить на диафрагму и вызывает ее смещение вверх. Из-за этого повышается давление в грудной полости, после чего увеличивается центральное венозное давление. Из-за этого отток венозной крови из черепной коробки затрудняется и может появляться этот симптом", – уточнил Хорошев.
Ранее терапевт Арина Жегалина рассказала, что неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть сигналом ряда заболеваний. По словам специалиста, в 90% случаев галитоз появляется при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась.
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