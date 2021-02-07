Врач назвала неочевидный признак серьезных заболеваний

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала, что синяки под глазами могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний внутренних органов, передает Пятый канал.

Специалист пояснила, что темные круги могут говорить о кислородном голодании тканей, которое связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов. По ее словам, зачастую это происходит из-за развития болезней печени или почек. Врач рекомендовала в этом случае незамедлительно обратиться к врачу.

"Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частные медицинские проблемы – анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее", – заключила Бочарова.

Ранее терапевт Арина Жегалина рассказала, что неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть сигналом ряда заболеваний. По словам специалиста, в 90% случаев галитоз появляется при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась.

Для борьбы с галитозом медик рекомендует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если же проблем в этой области не окажется, следует сходить к лору, терапевту или гастроэнтерологу.