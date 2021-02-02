Диетолог предостерег от чрезмерного увлечения сыром

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский предупредил об опасности чрезмерного увлечения сыром. Об этом специалист рассказал в эфире радио Sputnik.

Бобровский отметил, что сыр имеет много полезных свойств. В частности, продукт является хорошим источником белка.

Кроме того, сыр может заменить молоко при непереносимости лактозы. Таким людям специалист посоветовал подобрать для себя сорт сыра, который не вызывает побочных действий.

"Вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира. Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации – в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания", – заявил Бобровский.

Специалист также дал советы, как не набрать из-за сыра лишний вес. Для этого стоит выбирать низкокалорийные или твердые сорта сыра, которые позволяют быстрее наесться.

Бобровский предостерег, что из-за насыщенного вкуса продукта не все люди могут употреблять его в меру. Из-за этого сыром часто злоупотребляют, а некоторые люди впадают от него в зависимость.

"Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения", – сказал Бобровский.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак. Эксперт отмечала, что утром организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна.