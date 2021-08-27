Около 85% вылечившихся от COVID-19 пациентов продолжают ощущать симптомы болезни – ученые

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Ученые из Мичиганского университета провели исследование среди болевших коронавирусом людей и выяснили, что около 85 процентов госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года до сих пор продолжают ощущать симптомы болезни. Об этом пишет Journal of Hospital Medicine.

Результаты исследования также показали, что около 55 процентов болевших коронавирусом обнаружили у себя заболевания сердца и легких, которых раньше не было. Сильный кашель появился у 23,2 процента опрошенных, а 20 процентов пожаловались на учащенное и нерегулярное сердцебиение. Около 16 процентов людей признались, что пользуются дома кислородным аппаратом и испытывают проблемы с передвижением.

Исследователи изучили данные 253 пациентов, болевших коронавирусом в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

Ранее инфекционист Оксана Станевич рассказала об участившихся признаках коронавируса. По ее словам, клиническая картина COVID-19 меняется из-за новых штаммов, поэтому стали чаще наблюдаться симптомы гастроэнтерита – рвота, тошнота, боли в животе и диарея.