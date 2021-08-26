Названы участившиеся симптомы коронавируса

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Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала об участившихся признаках коронавируса. По ее словам, клиническая картина COVID-19 меняется из-за новых штаммов, поэтому стали чаще наблюдаться симптомы гастроэнтерита – рвота, тошнота, боли в животе и диарея, сообщает "Лента.ру".

"Поскольку часто люди думают, что это обычная кишечная инфекция, а не ковид, то начинается неправильное лечение. К моменту, когда уже ясно, что это не гастроэнтерит, пациенты теряют много жидкости и электролитов за счет рвоты и диареи. В стационар приезжают обезвоженными", – пояснила специалист.

По ее словам, сложнее курировать пациентов в жаркую погоду. У них зачастую возникали признаки острого поражения почек из-за обезвоживания.

"У тех, кто на амбулаторном этапе принимал противовирусные препараты, также страдали почки, еще и печень. Речь идет о повышении печеночных проб в анализах или цитолитическом синдроме", – добавила она.

Ранее ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявил о вероятности появления новых вариантов коронавируса. По мнению специалиста, новые разновидности будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.