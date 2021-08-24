Терапевт объяснил, как действовать после контакта с больным COVID-19

Фото: depositphotos/Deliris

Россиянам назвали порядок действий на случай контакта с больным коронавирусом. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.

Как пояснил специалист, степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим.

"Мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", – объяснил Водовозов.

Терапевт подчеркнул, что вероятность инфицирования после контакта с заболевшим не близится к 100%. По этой причине эксперт не советует сразу идти и делать ПЦР-тест.

"К счастью, для нас коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом – это почти 100% вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", – заявил врач.

Водовозов отметил, что прививка хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса уменьшает риск заражения.

Специалист отдельно выделил штамм "Дельта", который в данный момент доминирует по распространению и имеет более короткий инкубационный период. По мнению терапевта, в случае заражения симптомы могут проявиться через 2,5–5 дней.

"Просто наблюдайте за своим состоянием – повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "Дельта", – отметил Водовозов.

В случае появления симптомов заболевания после контакта с инфицированным нужно сообщить, что вы общались с носителем коронавируса, заключил спикер.

Ранее ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявил о вероятности появления новых вариантов коронавируса. По мнению специалиста, новые разновидности будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.