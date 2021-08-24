Терапевт объяснил, как действовать после контакта с больным COVID-19

Фото: depositphotos/Deliris
Россиянам назвали порядок действий на случай контакта с больным коронавирусом. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.
Как пояснил специалист, степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим.
"Мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", – объяснил Водовозов.
Терапевт подчеркнул, что вероятность инфицирования после контакта с заболевшим не близится к 100%. По этой причине эксперт не советует сразу идти и делать ПЦР-тест.
"К счастью, для нас коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом – это почти 100% вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", – заявил врач.
Водовозов отметил, что прививка хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса уменьшает риск заражения.
Специалист отдельно выделил штамм "Дельта", который в данный момент доминирует по распространению и имеет более короткий инкубационный период. По мнению терапевта, в случае заражения симптомы могут проявиться через 2,5–5 дней.
"Просто наблюдайте за своим состоянием – повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "Дельта", – отметил Водовозов.
В случае появления симптомов заболевания после контакта с инфицированным нужно сообщить, что вы общались с носителем коронавируса, заключил спикер.
Ранее ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявил о вероятности появления новых вариантов коронавируса. По мнению специалиста, новые разновидности будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.
Голикова заявила, что вакцинация во время беременности может защитить от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: