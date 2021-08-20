Ученые заявили о снижении риска тяжелого течения COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге выяснили, что вакцинация препаратом "Спутник V" снижает риск тяжелого течения COVID-19 в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

"При заражении SARS-CoV-2 людям, привитым "Спутником V", реже требуется госпитализация. Эффективность вакцинации на этом этапе составляет 81%, то есть шансы тяжелого течения COVID-19 снижаются в пять раз", – рассказали в университете.

В исследовании приняли участие почти 14 тысяч пациентов двух амбулаторных центров Медицинского института имени Березина Сергея. Их поделили на две группы: в первую вошли те, кто попал на лечение в больницы, во вторую – те, кто мог лечиться дома.

Курс вакцинации считался полностью завершенным спустя 14 дней после введения второй дозы: таких пациентов госпитализировали на 81% реже, также риск развития тяжелой формы болезни у них был в пять раз меньше – среди них не было ни одного пациента с поражением легких более 75%.

Тем не менее ученые отмечают, что они не собирали информацию о типах вакцин, которыми прививались пациенты, однако, по данным за 27 июля 2021 года, 96% жителей Петербурга были вакцинированы "Спутником V". Исследование проводилось в период с 3 июля по 9 августа.

За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 1 588 (7,6%) протекают без клинических проявлений. 785 человек скончались, выздоровел 20 351 россиян.

На Москву приходится 1 925 случаев, на Санкт-Петербург – 1 691, а на Подмосковье – 1 029. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Бурятия – 0,19%, Республике Татарстан – 0,22%.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 6 705 523 случая коронавирусной инфекции.

