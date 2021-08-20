В России выявили 20 992 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За минувшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 1 588 (7,6%) протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 925 случаев, на Санкт-Петербург – 1 691, на Московскую область – 1 029, на Свердловскую область – 517, на Нижегородскую область – 506, на Ростовскую область – 489, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 467, на Красноярский край – 449, на Самарскую область – 444, на Иркутскую область – 400, на Омскую область – 394, на Челябинскую область – 383, на Республику Крым – 365, на Оренбургскую область – 350.
Всего в России зарегистрировано 6 705 523 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Бурятия – 0,19%, Республике Татарстан – 0,22%.
За последние сутки в России подтверждено 785 смертей, за весь период пандемии в стране умерли 174 485 человек. За минувшие 24 часа выздоровел 20 351 человек, за все время – 5 983 405.
Ранее сообщалось, что коронавирус опасен для глаз, поскольку может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. По словам специалиста, чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, который поражает оба глаза.
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