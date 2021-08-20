Гинцбург оценил сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу текущего года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, темпы формирования коллективного иммунитета сейчас "не плохие". Ученый также подчеркнул, что в настоящее время вакцины во всех российских регионах имеются "в избытке".

"Мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. <...> Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались", – сказал Гинцбург.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при достижении коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием.

Он также добавил, что пока не поставлена точка в изучении COVID-19, из-за его постоянных изменений в России и многих других странах ведется регулярный мониторинг циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.