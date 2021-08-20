Гинцбург оценил сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу текущего года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, темпы формирования коллективного иммунитета сейчас "не плохие". Ученый также подчеркнул, что в настоящее время вакцины во всех российских регионах имеются "в избытке".
"Мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. <...> Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались", – сказал Гинцбург.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при достижении коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием.
Он также добавил, что пока не поставлена точка в изучении COVID-19, из-за его постоянных изменений в России и многих других странах ведется регулярный мониторинг циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: