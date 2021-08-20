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Общество

04:29

Россиян предупредили о влиянии коронавируса на зрение

общество медицина

Фото: depositphotos/Kesu01

Коронавирус опасен для глаз, поскольку может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов, рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

Она также добавила, что чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, который поражает оба глаза.

"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Глазное заболевание можно определить по ряду симптомов, пояснила Адамян, среди них: выраженный зуд век, затуманенность зрения, покраснение глаз, ощущение "песка" или инородного тела, отек век, обильное слезотечение.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Это возникает из-за более частого соприкосновения с глазами, как следствие, возникает вероятность попадания инфекции через слизистую глаза.

Она отметила, что рекомендации избавиться от контактных линз в связи с угрозой COVID-19 также дают европейские коллеги и многие представители международного офтальмологического сообщества.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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