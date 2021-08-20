Россиян предупредили о влиянии коронавируса на зрение

Фото: depositphotos/Kesu01
Коронавирус опасен для глаз, поскольку может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов, рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.
Она также добавила, что чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, который поражает оба глаза.
"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Глазное заболевание можно определить по ряду симптомов, пояснила Адамян, среди них: выраженный зуд век, затуманенность зрения, покраснение глаз, ощущение "песка" или инородного тела, отек век, обильное слезотечение.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Это возникает из-за более частого соприкосновения с глазами, как следствие, возникает вероятность попадания инфекции через слизистую глаза.
Она отметила, что рекомендации избавиться от контактных линз в связи с угрозой COVID-19 также дают европейские коллеги и многие представители международного офтальмологического сообщества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: