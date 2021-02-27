Врач-офтальмолог предупредила об опасности коронавируса для тех, кто носит линзы

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Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова сообщила Москве 24, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Это возникает из-за более частого соприкосновения с глазами, как следствие, возникает вероятность попадания инфекции через слизистую глаза.
"Носители контактных линз являются первичной группой риска по коронавирусной инфекции. Потому что это прикосновение к глазу, это инородное тело на поверхности глаза, это гипоксия слизистой оболочки", – сообщила Шилова.
Врач отметила, что рекомендации избавиться от контактных линз в связи с угрозой коронавируса также дают европейские коллеги и многие представители международного офтальмологического сообщества.
Также важно носить средства защиты (маски и перчатки) и стараться не прикасаться руками к лицу и глазам. Поменять привычки не всегда легко, потому что в течение дня мы периодически прикасаемся к глазам, но важно за этим следить, отметила офтальмолог.
Кроме того, в целях профилактики Шилова посоветовала закапывать в глаза противовирусные препараты. "Они для профилактики и повышения местного иммунитета. Это препараты интерферона или индуктора интерферона", – сообщила врач.
Шилова отметила, что противовирусные капли можно применять, если вы обнаружили микросимптоматику на сетчатке глаза. В более серьезных случаях необходимо обратиться к врачу.
Ранее офтальмолог рассказала, в каких случаях перенесенный коронавирус может привести к ухудшению зрения. По мнению врача, глазная форма коронавирусной инфекции чаще возникает у людей со слабой иммунной системой.
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