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Москва 24

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Общество

10:00

Врач-офтальмолог предупредила об опасности коронавируса для тех, кто носит линзы

медицина общество эксклюзив

Фото: depositphotos/leungchopan

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова сообщила Москве 24, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Это возникает из-за более частого соприкосновения с глазами, как следствие, возникает вероятность попадания инфекции через слизистую глаза.

"Носители контактных линз являются первичной группой риска по коронавирусной инфекции. Потому что это прикосновение к глазу, это инородное тело на поверхности глаза, это гипоксия слизистой оболочки", – сообщила Шилова.

Врач отметила, что рекомендации избавиться от контактных линз в связи с угрозой коронавируса также дают европейские коллеги и многие представители международного офтальмологического сообщества.

Если вы носите контактные линзы, переходите на очки. Они являются защитой от аэрозольных капель, которые содержат частицы коронавируса. Очки должны обрабатываться, мыться раз в день мыльным раствором.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук

Также важно носить средства защиты (маски и перчатки) и стараться не прикасаться руками к лицу и глазам. Поменять привычки не всегда легко, потому что в течение дня мы периодически прикасаемся к глазам, но важно за этим следить, отметила офтальмолог.

Кроме того, в целях профилактики Шилова посоветовала закапывать в глаза противовирусные препараты. "Они для профилактики и повышения местного иммунитета. Это препараты интерферона или индуктора интерферона", – сообщила врач.

Если вы знаете, что контактировали с больным человеком, то есть смысл несколько дней покапать такие препараты. Как правило, назначается применение в течение 5–7 дней.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог, профессор, кандидат медицинских наук

Шилова отметила, что противовирусные капли можно применять, если вы обнаружили микросимптоматику на сетчатке глаза. В более серьезных случаях необходимо обратиться к врачу.

Ранее офтальмолог рассказала, в каких случаях перенесенный коронавирус может привести к ухудшению зрения. По мнению врача, глазная форма коронавирусной инфекции чаще возникает у людей со слабой иммунной системой.

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