Офтальмолог рассказала, в каких случаях коронавирус приводит к падению зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала Москве 24, в каких случаях перенесенный коронавирус может привести к ухудшению зрения. По мнению врача, глазная форма коронавирусной инфекции чаще возникает у людей со сниженной иммунной системой. Причиной падающего зрения в этом случае является не первичная реакция глаза на попадание вируса, а вторичные изменения в организме при заболевании.

О том, что коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки, сообщили "Известиям" в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Также у некоторых переболевших ковидом возникали спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва. Влияние перенесенной инфекции на зрение зафиксировали и за рубежом. В Великобритании у пациента на фоне коронавируса развилась корковая слепота.

По мнению некоторых врачей, ситуация усугубляется тем, что уровень кислотности (pH) у коронавируса SARS-CoV-2 совпадает с pH человеческой слезы. Поэтому вирус, попав на слизистую глаза, там задерживается.

В свою очередь, врач-офтальмолог Татьяна Шилова сообщила в диалоге с Москвой 24, что уровень pH у людей разный, но вероятность совпадения с pH вируса все же есть.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог, профессор, кандидат медицинских наук pH слезы у каждого человека индивидуален и может колебаться, однако такая версия есть. Мы считаем, что глазная форма коронавируса присутствует в 5% случаев. В остальных 95% случаев "входные ворота" для вируса – это дыхательные пути.

Шилова напомнила, что китайские медики были первыми, кто опубликовал информацию о том, что слеза может быть средой для размножения коронавируса и обладать тропизмом, то есть способствовать проникновению через слизистую оболочку глаза.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог, профессор, кандидат медицинских наук Если человек прикоснулся к поверхности, на которой находится коронавирус, и потом потер глаза, то на слизистой оболочке глаза появляются вирусы. Эпителий глазной поверхности обладает теми же рецепторами, к которым способен прикрепляться коронавирус своими шипами.

Офтальмолог объяснила, что из-за контакта глаза с внешней средой на его поверхности всегда присутствуют коронавирусы другого типа и бактерии. "Чтобы инактивировать эти микроорганизмы, у нас в слезе есть естественный защитный механизм – вещество лизоцим, которое обладает бактерицидным действием. Если иммунная система слабая, этих веществ мало, тогда глаз является теми "воротами", через которые проникает коронавирус", – отметила врач.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог, профессор, кандидат медицинских наук Глазная форма коронавирусной инфекции возникает у людей со сниженной иммунной системой. У людей с высокой иммунологической активностью лизоцима довольно много в слезе, поэтому тут pH не является определяющим.

Определяющим в этом случае, по словам врача, является концентрация вируса, его тропность (насколько активированы рецепторы) и собственные резервы организма.

Шилова подчеркнула, что коронавирусная инфекция может привести к ухудшению зрения, но причиной является не первичная реакция глаза, а вторичные изменения в организме при заболевании.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог, профессор, кандидат медицинских наук Ухудшение зрения чаще связано с изменениями на сетчатке. Причинами этого явления являются изменения в сосудистой системе, микротромбозы, закупорки мелких сосудов.

"Конъюнктивит неопасен для зрения в целом, он опасен для организма. Если инфекция развилась в классическом варианте, с участием иммунной системы, циркуляции иммунных комплексов, бурной ответной реакции со стороны клеточного и гуморального иммунитета, тогда уже возникают сосудистые изменения, в том числе в сосудах глаза. Человек тогда может действительно видеть хуже и приходит к нам с кровоизлияниями на сетчатке, ишемическими отеками и состояниями", – сообщила Шилова.

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