Инфекционист оценил риск "британского" штамма коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Риск появления "британского" варианта коронавируса в Москве есть, однако иммунитет к другим штаммам может защитить и от него. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
При этом он подчеркнул, что не нужно делать пессимистических прогнозов.
"Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая", – рассказал Вознесенский РИА Новости.
По словам инфекциониста, главное понять, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против "британского" варианта коронавируса.
Вознесенский пояснил, что имеющиеся результаты исследований свидетельствуют, что иммунитет не зависит от изменчивости и вероятность того, что "британским" штаммом будут заболевать те, кто уже перенес коронавирус, пока не очень высокая.
Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему, способную выявлять "британскую" версию коронавируса. Этот способ разработали в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. В программе также приняла участие компания "ДНК-технологии".
Россия в феврале 2021 года продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки. Данная мера, в частности, связана с опасностью распространения "британского" штамма в РФ.
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