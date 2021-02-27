Биолог рассказала, как коронавирус переносят мужчины и женщины

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мужчины сложнее переносят коронавирус во время острой фазы заболевания, чем женщины, заявила RT профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом женщины, по словам специалиста, гораздо дольше борются с последствиями инфекции.

"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое", – прокомментировала Баранова.

Биолог добавила, что вирус поражает всех одинаково, однако кто-то лучше справляется с ним, а кто-то хуже.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова сообщила Москве 24, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Это возникает из-за более частого соприкосновения с глазами, что повышает вероятность попадания инфекции через слизистую глаза.

