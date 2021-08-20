В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Комбинация вакцин против коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования, которое проходит в Азербайджане. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Согласно предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2.
"Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", – говорится в сообщении.
Уточняется, что исследования стартовали в Азербайджане в феврале текущего года. В настоящий момент вакцинированы 64 участника, набор добровольцев продолжается.
"Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации", – говорится в сообщении.
Также исследования комбинации вакцин проходят в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
Ранее стало известно, что в Аргентине ученые признали безопасность комбинирования "Спутника V" с другими вакцинами. Правительство провинции Буэнос-Айрес сообщило, что комбинация российской вакцины с Sinopharm и AstraZeneca не показала тяжелых побочных эффектов. В испытаниях приняли участие граждане старше 18 лет, не болеющие коронавирусом.
До этого в РФПИ отчитались об испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca. Исследования продемонстрировали отсутствие значимых побочных проявлений и случаев заражения после прививки.
Также сообщалось, что Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.
В России проверят эффективность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: