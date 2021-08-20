В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комбинация вакцин против коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования, которое проходит в Азербайджане. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2.

"Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", – говорится в сообщении.



Уточняется, что исследования стартовали в Азербайджане в феврале текущего года. В настоящий момент вакцинированы 64 участника, набор добровольцев продолжается.

"Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации", – говорится в сообщении.

Также исследования комбинации вакцин проходят в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что в Аргентине ученые признали безопасность комбинирования "Спутника V" с другими вакцинами. Правительство провинции Буэнос-Айрес сообщило, что комбинация российской вакцины с Sinopharm и AstraZeneca не показала тяжелых побочных эффектов. В испытаниях приняли участие граждане старше 18 лет, не болеющие коронавирусом.

До этого в РФПИ отчитались об испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca. Исследования продемонстрировали отсутствие значимых побочных проявлений и случаев заражения после прививки.

Также сообщалось, что Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.