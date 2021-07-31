Аргентинские ученые признали безопасность комбинирования "Спутника V" с другими вакцинами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые признали безопасность комбинирования российского "Спутника V" с другими вакцинами. Соответствующее исследование провели специалисты в Аргентине.
Как информирует правительство провинции Буэнос-Айрес, предварительные результаты исследования сообщил Минздрав региона.
"Комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжелых побочных эффектов", – передает РИА Новости заявление правительства.
В испытаниях приняли участие граждане старше 18 лет, не болеющие коронавирусом. Обязательным условием также было введение первой дозы препарата за 7–45 дней до регистрации участия в исследовании.
Уточняется, что 41,6% пациентов не испытали побочных реакций. При этом 8,4% столкнулись с температурой и болью в спине, а еще 50% чувствовали боль в зоне введения препарата.
"Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", – отметили в Минздраве.
Похожие исследования ведутся сейчас в Буэнос-Айресе. Его результаты будут готовы в ближайшее время.
Ранее в РФПИ отчитались об испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca. Исследования продемонстрировали отсутствие значимых побочных проявлений и случаев заражения после прививки.
До этого Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.
В России проверят эффективность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
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