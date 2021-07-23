"Спутник Лайт" начал поступать в российские регионы – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в российские регионы на этой неделе. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться", – приводит его слова РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что "Спутник Лайт" зарекомендовал себя как эффективный препарат.
Ранее ФАС согласовала цены на упаковки российских вакцин. Так, 50 доз "Спутника Лайт" и 100 доз "Спутника V" обойдутся в 17 118 и 43 340 рублей соответственно.
Пройти повторную вакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах Москвы