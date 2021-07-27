Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Соответствующая информация имеется в реестре разрешений на проведение клинических исследований министерства.

"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме гетерологичный прайм-буст, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", – сообщается в реестре.

Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.

Ранее первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в российские регионы. Об этом сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр также отмечал эффективность препарата.

До этого ФАС согласовала цены на упаковки российских вакцин. В частности, 50 доз "Спутника Лайт" обойдутся в 17 118 рублей.