Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и "Спутник Лайт". Соответствующая информация имеется в реестре разрешений на проведение клинических исследований министерства.
"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме гетерологичный прайм-буст, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", – сообщается в реестре.
Планируется, что в испытаниях будут участвовать 150 пациентов. Завершение исследований намечено на 2 марта 2022 года.
Ранее первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в российские регионы. Об этом сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр также отмечал эффективность препарата.
До этого ФАС согласовала цены на упаковки российских вакцин. В частности, 50 доз "Спутника Лайт" обойдутся в 17 118 рублей.
"Спутник Лайт" начал поступать в российские регионы – Мурашко
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