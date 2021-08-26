Специалист рассказала, от чего зависит уровень антител после вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Врач-инфекционист Светлана Малиновская объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации от коронавируса. По ее словам, на это влияет уровень иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, сообщает РИА Новости.
"Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете", – пояснила она.
По словам Малиновской, коронавирусная инфекция, попавшая в организм, получает отпор в виде иммунного ответа. Рассчитывать на него не приходится тем, чей иммунитет находится в непрерывной борьбе с вредными привычками.
Правил здорового образа жизни нужно особенно придерживаться в период пандемии, добавила специалист. Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19.
Ранее ученые из Аргентины выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается.
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