Вирусолог предположил, когда начнут прививать обновленным "Спутником V"

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, когда на рынке может появиться обновленная вакцина "Спутник V".

Ранее о наличии модифицированной под штамм "Дельта" российской вакцины объявил глава Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. При этом от прогнозов по эффективности препарата он пока воздержался. Ученый подчеркнул, что высокие показатели смертности при снижении заболеваемости напрямую связаны с доминированием штамма "Дельта".

Волчков отметил, что специалисты регулярно проводят работу по адаптации тест-систем и вакцин к постоянно эволюционирующим вирусам. Тем, кто уже привит нынешним вариантом "Спутника V", в дальнейшем нужно будет ставить обновленный препарат, говорит эксперт.

"У нас есть плановые рекомендации по ревакцинации. Тем, кто уже сделал вакцину, будет рекомендовано своевременно это сделать. Но все зависит от эпидемиологической ситуации", – объясняет Волчков.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Если эпидемиологическая ситуация выровняется и цифры по зафиксированным заболевшим будут в районе нуля или минимальными, безусловно, никто никому не будет рекомендовать ревакцинироваться. Но если цифры будут высокими, а сейчас преобладает штамм "Дельта", то целесообразно ревакцинироваться против него, а не против уханьского варианта.

По мере мутаций вируса эффективность ранее разработанных вакцин снижается, обращает внимание Волчков. Модификация "Спутника V" необходима, чтобы препарат давал максимальную защиту против штамма "Дельта", заявил собеседник Москвы 24.

"Но мы все время будем догонять вирус. В науке пока нет технологий, которые были бы направлены на опережение. Мы заранее не знаем, какие мутации приобретет "Дельта", чтобы сделать вакцину на будущее", – сказал эксперт.

Вирусолог заявил, что в ближайшее время обновленной вакцины в медпунктах ждать не стоит. Теперь она должна пройти период доклинических и клинических испытаний, подчеркнул он.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Пока она реально дойдет до потребителей, возможно, "Дельты" уже не будет, а появится какой-то другой штамм. Или при положительном исходе – никакого вовсе.

"Все зависит от нас, насколько сильно вирус будет мутировать. Скорость напрямую зависит от количества инфицированных как в стране, так и в мире. Штамм "Дельта" сейчас является чемпионом по количеству людей, через которых она прошла. Поэтому он быстрее и сильнее всего мутирует. В России сейчас практически 100% выявляемых штаммов – это "Дельта". Иметь вакцину от него крайне целесообразно", – говорит Волчков.

Он предположил, что в основе обновленной вакцины может быть штамм "Дельта" образца мая этого года. При этом в вирусе образца августа уже могло произойти несколько мутаций, полагает специалист.

"Чем дальше мы будем откладывать введение вакцины на основе "Дельты", тем больше будет происходить расхождений с нынешним вариантом. Но в пределах полугода-года они незначимы. На момент выхода обновленной вакцины расхождения будут еще достаточно приемлемы, надеюсь, препарат будет давать эффективность в районе 90%", – рассуждает Волчков.

По мнению эксперта, в данной ситуации условия позволяют сократить сроки выхода обновленной вакцины.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Если делать обновления текущих вакцин, считаю, многие процессы можно ускорить. В идеале в нынешних условиях можно укладываться в три месяца. Сейчас это происходит гораздо дольше.

"Это если не считать вакцину с поправкой на "Дельту" как новый продукт, а воспринимать ее как препарат с небольшими изменениями. Фактически все осталось то же самое, кроме пары десятков мутаций. Нужно ускоренно показать, что вакцина все так же безопасна и эффективна", – резюмировал Волчков.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему до сих пор не изобрели препарат для лечения COVID-19. По его словам, работы в этом направлении ведутся.

