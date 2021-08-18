У 18% россиян, перенесших COVID-19 бессимптомно, не выработались антитела

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Согласно пилотному исследованию Роспотребнадзора, у 18% россиян, перенесших коронавирусную инфекцию без симптомов, не выработались антитела к вирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
"Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, у них антител не было вовсе", – рассказал Горелов в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".
Отмечается, что исследование проводилось в 26 регионах России.
Ранее эксперты выяснили, в каком возрасте лучше формируются антитела к коронавирусу. У переболевших COVID-19 людей пожилого возраста лучше формируются антитела класса IgG, чем у перенесших коронавирусную инфекцию представителей более молодого поколения. Специалисты пришли к выводу, что у людей из возрастной группы 60–70 лет вырабатывается в два раза больше антител, чем у пациентов 20–30 лет.
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