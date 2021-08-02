Ставшие донорами москвичи помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала пандемии коронавируса 24 тысячи переболевших и привитых москвичей совершили более 32 тысяч донаций.

Как показало исследование, плазма от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме и на 70% чаще имеет высокий титр, чем плазма переболевших.

Донорам полагаются стимулирующие выплаты – 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание – чуть больше 1 тысячи рублей.

После COVID-19 сдать плазму в столице можно в восьми пунктах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.