В ВОЗ оценили опасность выявленного в РФ штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Всемирная организация здравоохранения прокомментировала статус выявленного в России в начале 2020 года штамма коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление женевской штаб-квартиры ВОЗ.
По мнению экспертов организации, вариант АТ.1 не представляет опасности на глобальном уровне. По этой причине он был исключен из перечня штаммов для дальнейшего мониторинга.
Штамм АТ.1, выявленный в России в январе текущего года, попал в перечень организации с 9 июня. При этом во вторник, 27 июля, вариант был исключен из списка.
В ВОЗ пояснили, что упомянутый список может пополняться или сокращаться из-за обновления тех или иных данных. В настоящее время в перечне находятся 16 вариантов SARS-CoV-2, выявленных в разное время в различных странах – США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах.
По мнению экспертов ВОЗ, штамм АТ.1 неправильно называть "российским".
"Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", – объяснили в организации.
Штамм АТ.1 ранее попал в отдельный мониторинговый список, поэтому не получил названия в виде букв греческого алфавита. Варианты вируса из данного перечня могут представлять риск в будущем из-за определенных генетических изменений, считают в ВОЗ.
Ранее была определена возможная страна, из которой будет бесконтрольно распространяться COVID-19. Свое предположение на этот счет высказал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.
По мнению спикера, Мьянма превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции. В частности, в стране появляются более вирулентные варианты вируса.
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