Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 1 863 (8,3%) из них.
На Москву пришлось 2 445 случаев, на Санкт-Петербург – 1 918, на Московскую область – 1 449, на Нижегородскую область – 544, на Свердловскую область – 495, на Красноярский край – 491, на Воронежскую область – 477, на Пермский край – 437, на Иркутскую область – 395, на Ростовскую область – 395, на Республику Крым – 379, на Омскую область – 375, на Самарскую область – 370, на Челябинскую область – 329, на Оренбургскую область – 324.
Всего в России зарегистрировано 6 195 232 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,16%, Республике Татарстан – 0,21%, Республике Алтай и Кировской области – 0,24%.
За последние сутки подтверждено 798 смертей, за все время пандемии в стране умерли 156 178 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 20 579 человек, за все время – 5 547 529.
Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.
Чечня стала первым регионом РФ, где от COVID-19 привились 60% взрослого населения
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