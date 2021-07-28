Названа возможная страна-суперраспространитель COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Определена возможная страна, из которой будет бесконтрольно распространяться COVID-19. Свое предположение высказал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс в интервью The Guardian.
По мнению спикера, Мьянма превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции. В частности, в стране появляются более вирулентные варианты вируса – "дельта" и другие.
Эндрюс обратил внимание, что точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме остается неизвестным. При этом граница страны проходит с государствами, в которых проживает примерно треть населения Земли.
"Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация", – заявил спецдокладчик.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович предупредила о возможном появлении супермутации коронавируса на Олимпиаде в Токио. Такое предположение было сделано на основе выявления множества новых случаев заражения среди спортсменов и людей, связанных с проведением мероприятия.
До этого 16 новых случаев заражений коронавирусом было зафиксировано на Олимпиаде в Токио среди людей, связанных с проведением соревнований. При этом иностранных спортсменов среди сдавших положительные тесты на COVID-19 нет.
Всего на Олимпиаде с 1 июля зарегистрировано 169 заражений.
"Олимпийский" штамм коронавируса может появиться после летних Игр в Токио
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