Эксперт предупредила о возможном появлении супермутации коронавируса на Олимпиаде

18:43
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что на Олимпиаде в Токио может возникнуть новая супермутация коронавируса. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Такое предположение было сделано на основе выявления множества новых случаев заражения среди спортсменов и людей, связанных с проведением мероприятия.
По словам Попович, Олимпиада вынуждает встречаться сразу нескольких потенциальных носителей разных версий коронавируса, что повышает вероятность заражения другим штаммом.
Она также отметила, что новый штамм будет распространяться значительно быстрее, чем предыдущие версии.
"Насколько будут оправданны опасения, какова вероятность того, что Олимпиада приведет к возникновению нового суперштамма, сейчас сложно утверждать. Хочется верить, что вовремя будут реагировать санитарные службы Японии", – подчеркнула эксперт.
Ранее 16 новых случаев заражений коронавирусом было зафиксировано на Олимпиаде в Токио среди людей, связанных с проведением соревнований. Иностранных спортсменов среди сдавших положительные тесты на COVID-19 нет.
Всего на Олимпиаде с 1 июля зарегистрировано 169 заражений.
"Олимпийский" штамм коронавируса может появиться после летних Игр в Токио
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