Десятки человек протестовали против Игр у олимпийского стадиона в Токио

23 июня параллельно с церемонией открытия Игр в районе главного олимпийского стадиона в Токио прошла акция протеста против проведения Олимпиады.

Участниками акции стали порядка 50 человек. Они расположились примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления. В то же время протестные выкрики слышны и на самом стадионе.

Так как мероприятие проходит без зрителей, многие японцы толпятся на прилегающих не оцепленных улицах с видом на олимпийский объект. Некоторые смотрели церемонию на ноутбуках и смартфонах.

Это уже третья протестная акция за сегодняшний день. Прошлые демонстрации проходили возле мэрии Токио и в районе парка Ёёги. Во время второй акции недовольные Играми прошли маршем по токийским улицам несколько километров.

В последние дни суточный прирост заражений коронавирусом в Токио резко вырос почти до двух тысяч, что является максимумом с января текущего года. Также увеличилось число инфицированных коронавирусом спортсменов, которые приехали на Олимпиаду. При этом организаторы пока скрывают, из каких стран прибыли заболевшие.

