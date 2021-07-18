Число зараженных коронавирусом спортсменов на Олимпиаде в Токио растет

Число инфицированных коронавирусом спортсменов, которые приехали на Олимпиаду в Токио, растет. О трех новых случаях заражения сообщили в оргкомитете игр. При этом организаторы пока скрывают, из каких стран прибыли заболевшие.

Всего же в воскресенье объявили о 10 новых случаев заражения COVID-19 среди людей, так или иначе связанных к организации и проведению Олимпийских игр. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.