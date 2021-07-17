В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания COVID-19

Коронавирус добрался до Олимпийской деревни в Токио. Там выявили первый случай заболевания коронавирусом. Кто заболел и из какой страны, пока не сообщают.

До этого коронавирус находили в команде из Уганды, приехавшей на сборы в префектуру Осака. Потом шесть положительных реакций выдали спортсмены и персонал команд из той же Уганды, а также Израиля, Сербии, Нигерии и России.

Олимпийские игры, которые из-за пандемии перенесли с прошлого года, должны открыться уже меньше, чем через неделю – 23 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

