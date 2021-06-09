Во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Во Франции наступил новый этап снятия ограничений. Начало комендантского часа сместили с 21:00 на 23:00, рестораны и кафе снова могут приглашать клиентов в залы. А привитые туристы из ЕС и еще некоторых стран наконец смогут приехать посмотреть на Эйфелеву башню без обязательного теста на ковид. Правила для граждан разных стран отличаются в зависимости от ситуации с коронавирусом на их родине. Россияне пока в список не входят, по крайней мере до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных препаратов не одобрит российский "Спутник V".

Тем временем в Малайзии ковидные больницы загружены на 104%. Мест в интенсивной терапии нет, сообщает местная пресса со ссылкой на Минздрав. В больницах находятся 83 тысячи человек. Максимальный рост заболеваемости отмечен с 24 мая. Прививочная кампания в Малайзии началась в феврале, пока две дозы вакцины получили чуть более миллиона человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.