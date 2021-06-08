Неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Во Франции неизвестный мужчина дал пощечину президенту республики Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает RT.

На видео мужчина кричит: "Долой Макрона!", – затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.



🔴 EN DIRECT

Que risque la personne qui a mis la gifle ? https://t.co/C5FHzpaKgk pic.twitter.com/Cx7r4gz8nu — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021



Уточняется, что в ноябре 2018 года во Франции задержали радикала, который якобы собирался совершить нападение на Макрона во время торжественных мероприятий в Шарлевиль-Мезьере по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.

