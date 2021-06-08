Неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Во Франции неизвестный мужчина дал пощечину президенту республики Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает RT.
На видео мужчина кричит: "Долой Макрона!", – затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.
Уточняется, что в ноябре 2018 года во Франции задержали радикала, который якобы собирался совершить нападение на Макрона во время торжественных мероприятий в Шарлевиль-Мезьере по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.