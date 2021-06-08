Москвичей призвали к осторожности из-за порывистого ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Жителей Москвы призвали к осторожности и внимательности из-за порывистого ветра. Во вторник, 8 июня, в столице прогнозируются кратковременный дождь, гроза и град.

"Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", – отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов тепла, в Московской области – от 20 до 25 градусов.

В Гидрометцентре ранее установили желтый уровень погодной опасности из-за ветра вплоть до 11:00 среды, 9 июня. Аналогичное предупреждение о грозе – до 12:00 того же дня.