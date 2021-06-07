Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за прошедшие восемь лет

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Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за последние восемь лет, говорится в сообщении европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

"Средняя температура весной в Европе была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений аналогичного периода 1991–2020 годов, таким образом, это самая холодная весна в Европе с 2013 года", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в мае средняя мировая температура была на 0,26 градуса Цельсия выше, чем показатель за тот же месяц 1991–2020 годов. Однако в Европе температура воздуха в прошедшем мае была на 0,46 градуса ниже среднего уровня 1991–2020 годов.

По данным специалистов, майские температуры ниже средних значений фиксировались также в южной и центральной частях США, в некоторых регионах на севере Канады, в южной и центральной частях Африки, в Индии, а также на востоке РФ и в восточной части Антарктиды.

Ранее Всемирная метеорологическая организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, предрекла в ближайшие пять лет рекордно теплый год в истории наблюдений. По прогнозам метеорологов, его средняя температура может превысить показатели 2016 года, который сейчас находится на первой строчке в соответствующем списке. ВМО ссылается на исследование метеорологической службы Великобритании. По их данным, вероятность, что прогноз сбудется, составляет 90%.

