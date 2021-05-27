Метеорологи спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет

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Всемирная метеорологическая организация предрекла в ближайшие пять лет рекордно теплый год в истории наблюдений, передает ТАСС.

По прогнозам метеорологов, его средняя температура может превысить показатели 2016 года, который сейчас находится на первой строчке в соответствующем списке.

ВМО ссылается на исследование метеорологической службы Великобритании. По их данным, вероятность, что прогноз сбудется, составляет 90%.

Авторы исследования выяснили, что на поверхности суши и моря средняя температура с 2021 по 2025 год будет подниматься примерно на один градус.

Во Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН, также напомнили, что 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет в истории метеонаблюдений.

Ранее ученый рассказал, чем опасно изменение климата в России.