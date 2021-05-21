Ученый рассказал, когда повысится среднегодовая температура

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Руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени П. П. Ширшова Сергей Гулев сообщил, что среднегодовая температура повысится на 1,5 градуса раньше конца этого столетия. Заявление он сделал на марафоне "Новое знание".

Речь идет о показателе, который закреплен в Парижском соглашении по климату 2015 года. Там указано, что на планете Земля к 2100 году нельзя допустить повышения глобальной среднегодовой температуры более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня. В настоящее время температура превышает показатели 1850–1900-х годов на 0,75 градуса.

"Полунаучнообоснованная граница в полтора градуса к концу столетия будет превзойдена. Думаю, что она будет превзойдена значительно раньше", – отметил Гулев.

По словам ученого, важно акцентировать внимание не столько на изменении средней температуры, сколько на том, какие последствия это за собой влечет.

"Нет людей, которые в среднем на Земле живут. Все живут в конкретных местах. У кого-то начнет подниматься уровень воды так, что ему придется дом отодвигать. У кого-то участятся наводнения или смерчи, которые будут губить его урожай, кто-то будет испытывать последствия засухи. Таяние вечной мерзлоты – огромная проблема, потому что это вопрос всей расположенной на ней инфраструктуры", – объяснил специалист.

Ранее ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений заявили, что Землю ждет неизбежная катастрофа.

По мнению экспертов, из 400 климатических сценариев только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса. В результате потепления наступит коллапс.

