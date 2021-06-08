Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 8 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами гроза и возможен град. Информация об этом опубликована на портале "Метеоновости".

Максимальная температура в Москве, по данным синоптиков, составит 23-25 градусов выше нуля, в Подмосковье – 20-25 градусов выше нуля.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона. <...> Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с", – говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит около 60%, атмосферное давление будет в пределах нормы.

Сообщается, что для метеозависимых и имеющих различные хронические заболевания людей, такая погода является индифферентной.

"Еще не такое активное солнце, комфортный температурный, кислородный и влажностный режимы позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные процедуры", – отмечают синоптики.

При этом до 9 июня в Москве продлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что в сутки будет выпадать по 10 миллиметров осадков.