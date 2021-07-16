Члена олимпийской сборной Нигерии госпитализировали в Токио с COVID-19 – СМИ

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Члена олимпийской сборной Нигерии госпитализировали в Токио с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Мужчина в возрасте 60–65 лет сдал положительный тест на COVID-19 по прилете в столичный аэропорт Нарита. Решение о госпитализации приняли из-за его возраста и наличия хронических заболеваний.

Отмечается, что это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Ранее стало известно, что только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями. Без зрителей будет проведено 724 соревнования. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.