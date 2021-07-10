Решение о допуске зрителей на Паралимпийские игры в Токио будет принято после Олимпиады

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Решение о допуске зрителей на Паралимпийские игры в Токио примут после завершения Олимпиады в столице Японии. Об этом ТАСС рассказали в Международном паралимпийском комитете.
"Решение о количестве зрителей Паралимпийских игр будет принято после Олимпиады", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями. Без зрителей будет проведено 724 соревнования.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.