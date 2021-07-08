Местных зрителей не допустят на Олимпиаду в столичном регионе Японии – СМИ

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио приняли решение не допускать местных зрителей на мероприятия, которые будут проходить на территории столичного региона Японии. Таким образом соревнования пройдут без зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе, сообщает Kyodo.
Как отмечается, в ближайшее время об этом решении объявят по итогам начавшегося заседания представителей МОК, Международного паралимпийского комитета, японского правительства, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".
Ранее сообщалось, что правительство Японии с 12 июля по 22 августа вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Действие режима ЧС в японской столице охватит период проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.
В состав российской команды для участия в токийской Олимпиаде вошли 335 спортсменов. На Игры отправятся 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
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