Местных зрителей не допустят на Олимпиаду в столичном регионе Японии – СМИ

Фото: AP Photo/Hiro Komae, File

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио приняли решение не допускать местных зрителей на мероприятия, которые будут проходить на территории столичного региона Японии. Таким образом соревнования пройдут без зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе, сообщает Kyodo.

Как отмечается, в ближайшее время об этом решении объявят по итогам начавшегося заседания представителей МОК, Международного паралимпийского комитета, японского правительства, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".

Ранее сообщалось, что правительство Японии с 12 июля по 22 августа вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Действие режима ЧС в японской столице охватит период проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.

В состав российской команды для участия в токийской Олимпиаде вошли 335 спортсменов. На Игры отправятся 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.