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Спорт

18:02

Организаторы Олимпиады сохранили лимит в 10 тысяч местных зрителей

спорт

Фото: AP Photo/Shuji Kajiyama

Министр Японии Тамае Марукава, которая является ответственной за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, подтвердила решение организаторов не допускать местных зрителей на соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

"Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе", – заявила министр.

Она также подчеркнула, что в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока сохраняется лимит в 10 тысяч зрителей и не более 50% заполняемости объектов.

Ранее сообщалось, что правительство Японии с 12 июля по 22 августа вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Действие режима ЧС в японской столице охватит период проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

При этом организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.

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