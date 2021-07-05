Россия увеличит число авиарейсов в Японию на время Олимпиады

Фото: AP Photo/Shuji Kajiyama
Россия увеличит количество регулярных авиаперелетов в Японию в период проведения токийской Олимпиады. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
"В целях обеспечения перевозки олимпийской делегации РФ на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов в Государство Япония", – говорится в сообщении.
До 10 рейсов в неделю (вместо прежних 7) вырастет число полетов по маршруту Владивосток – Токио – Владивосток. Также по 2 рейса в неделю будет доступно на маршруте Хабаровск – Токио – Хабаровск.
Согласно последним данным, XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа после переноса в 2020 году, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Существует вероятность, что турнир полностью пройдет без зрителей.
"Москва и мир": коронавирус и Олимпиада в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: