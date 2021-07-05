Россия увеличит число авиарейсов в Японию на время Олимпиады

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Россия увеличит количество регулярных авиаперелетов в Японию в период проведения токийской Олимпиады. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

"В целях обеспечения перевозки олимпийской делегации РФ на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов в Государство Япония", – говорится в сообщении.

До 10 рейсов в неделю (вместо прежних 7) вырастет число полетов по маршруту Владивосток – Токио – Владивосток. Также по 2 рейса в неделю будет доступно на маршруте Хабаровск – Токио – Хабаровск.

Согласно последним данным, XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа после переноса в 2020 году, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Существует вероятность, что турнир полностью пройдет без зрителей.