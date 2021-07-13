Глава МОК перепутал японцев с китайцами

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по ошибке назвал японцев китайцами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Бах оговорился во время встречи с главой оргкомитета Токио-2020. Обращаясь к Сэйко Хасимото, президент МОК назвал приоритетные задачи в рамках подготовки к проведению соревнований. Бах подчеркнул, что одной из таких является безопасность.

"МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", – сказал он.

Ранее стало известно, что численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается ограничить ее до 41 тысячи человек.

