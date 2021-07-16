Генсек ООН призвал страны к соблюдению перемирия во время Олимпиады в Токио

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам с призывом соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских игр в Токио. Об этом пишет ТАСС.

"Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие", – подчеркнул Гутерриш.

Генсек выразил мнение, что пауза поможет отыскать пути к устойчивому миру.

"Олимпийское перемирие – это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр", – отметил он.

Ранее стало известно, что только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями. Без зрителей будет проведено 724 соревнования.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.