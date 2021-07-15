Данных о жертвах среди россиян при наводнении в ФРГ нет – посольство РФ

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Сведений о возможных жертвах среди россиян в результате наводнения на западе Германии пока не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Берлине.

"По информации генерального консульства России в Бонне, данных о наличии среди пострадавших от разгула стихии российских граждан к настоящему моменту нет", – отметили в диппредставительстве.

Там также добавили, что сотрудники российского генконсульства сейчас работают с местными властями над уточнением данной информации.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения, причиной которого стали проливные дожди, в ФРГ погибли 19 человек. Их тела были найдены в федеральных землях Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Еще 70 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, 200 тысяч жителей данных регионов стихия оставила без электричества.

