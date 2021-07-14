На севере Китая из-за последствий сильных дождей погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести на севере Китая из-за проливных дождей. По сообщениям информагентств, сильный ливень обрушился сначала на город Синьчжоу и соседние районы.

Это привело к наводнениям в двух поселках. В результате три человека погибли, еще трое пострадали. Через день дожди обрушились на другой город. Вода размыла дороги, повредила дома. Ливень добрался и до Пекина и стал самым сильным с начала этого года.

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