Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками

16:16
Фото: depositphotos/prykhodov
Instagram намерен ужесточить свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. Об этом сообщает Engadget.
Теперь соцсеть позволит пользователям блокировать не только навязчивых пользователей, но и их новые учетные записи.
В Instagram отметили, что правила приложения запрещают пользователям создавать новые учетные записи, однако такая практика существует и на данный момент довольно распространена среди пользователей.
В ближайшем обновлении в приложении появится специальный инструмент фильтрации, позволяющий пользователям автоматически скрывать сообщения с оскорбительными словами, фразами и даже смайликами.
Список таких слов и фраз был составлен в сотрудничестве с несколькими организациями по борьбе с издевательствами. Пользователи также смогут дополнить этот список своими словами.
Ранее стало известно, что в Instagram появится функция, которая даст пользователям возможность отключить отображение количества лайков под своими публикациями. Аналогичную функцию в настоящее время тестируют и для соцсети Facebook.
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