Facebook разрабатывает версию Instagram для детей до 13 лет

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Соцсеть Facebook занимается разработкой версии Instagram для детей младше 13 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ссылается на внутренние данные американской компании.

"О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено", – говорится в сообщении. Сейчас платформа Instagram требует, чтобы ее пользователи были не младше 13 лет.

Новое приложение разрабатывают в связи с интересом детей, желающих общаться со своими друзьями.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое", – уточнялось в заявлении представителя Facebook Джо Осборна.

Название нового приложения, которое позволит открывать Instagram детям, сейчас не называется.

Сервис Instagram начал работать в 2010 году. Первоначально приложение было доступно только владельцам iPhone, со временем его портировали на другие операционные системы.

Ранее Instagram ужесточил правила. Теперь нельзя отправлять личные сообщения детям, если они не подписаны на этих самых пользователей.