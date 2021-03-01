В Instagram появилась новая функция

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Instagram запускает новую функцию Live Rooms, с помощью которой многие пользователи смогут подключать к своему прямому эфиру до трех человек. Об этом сообщается на сайте приложения.

"Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", – говорится в сообщении.

Предполагается, что данная функция позволит вести в Instagram ток-шоу или просто общаться с друзьями. Весь мир получит доступ к функции в ближайшее время.

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