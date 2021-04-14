В Instagram появится новая функция

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В соцсети Instagram появится функция, которая даст пользователям возможность отключить отображение количества лайков под своими публикациями, рассказал глава сервиса Адам Моссери. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит: выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", – заявил он.

По словам Моссери, аналогичную функцию в настоящее время тестируют и для соцсети Facebook.

Отключение подсчета лайков под постами пользователей Instagram начали тестировать в семи странах мира год назад. В результате анализа откликов пользователей выяснилось, что многие хотели бы сохранить возможность видеть количество лайков, чтобы отслеживать популярность своих публикаций.

Ранее сообщалось, что Facebook занимается разработкой версии Instagram для детей младше 13 лет. Новое приложение создают в связи с интересом детей, желающих общаться со своими друзьями.